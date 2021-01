Ruszyły testy na SARS-Cov-2 dla nauczycieli. Czarnek: Jeśli zachorowań będzie dużo, nie wrócimy do szkół

W poniedziałek rozpoczęły się testy pracowników systemu oświaty. Tymczasem minister edukacji Przemysław Czarnek przekazał, że powrót do szkół będzie uzależniony od tego jak w najbliższych dniach rozwijać będzie się pandemia koronawirsa. - Jeśli zachorowań będzie dużo, nie wrócimy do szkół – mówił w Polskim Radiu.

Dziś w całym kraju rozpoczęły się testy na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych oraz pracowników administracyjnych placówek. Badania są dobrowolne i trwać będą do piątku 15 stycznia. Wynik testu każdy badany otrzyma najpóźniej w niedzielę. W sumie chęć poddania się testowi zgłosiło 165 tysięcy pracowników oświaty. Jeśli nauczyciel lub inny pracownik oświaty otrzyma pozytywny wynik testu na obecność SARS-Cov-2 – a nie będzie miał objawów - będzie musiał poddać się obowiązkowej 10-dniowej izolacji domowej, skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ oraz zgłosić do sanepidu osoby z którymi miał kontakt. Czarnek: Jeśli zachorowań będzie dużo, to do szkoły nie wrócimy Minister edukacji Przemysław Czarnek podkreślił na antenie Polskiego radia, że „bardzo duża liczba nauczycieli” jest zainteresowana testami. - My w grudniu pytaliśmy nauczycieli podczas wizyt, czy jest zainteresowanie. Ono się potwierdza, my nikogo nie możemy zmuszać, to oczywiste, ale uważam, że to bardzo duża liczba – mówił.

Szef resortu przypomniał, że akcja szczepień ma zwiększyć bezpieczeństwo osób, które w pierwszej kolejności mogą powrócić do nauczania stacjonarnego.

- Ta jedna bramka to bezpieczeństwo zwiększa. Testowanie zawsze jest korzystne, jeśli możemy przetestować dodatkowe 165 tys. osób – stwierdził. Czarnek wskazał, że powrót do szkół będzie zależał przede wszystkim od tego, jak „koło wtorku, środy będzie się rozwijać pandemia kornawirusa”. - Połowa tego tygodnia to będą dwa tygodnie od okresu świątecznego – to będzie pokazywać, ile jest zakażeń po świętach – tłumaczył. Minister dodał, że „jeśli zachorowań będzie dużo, to do szkoły nie wrócimy”. - To odpowiedzialna decyzja premiera i rządu. Scenariusz jest uzależniony tylko od tego, jak rozwijać się będzie pandemia koronawirusa – stwierdził.

Niedzielski: Mamy dwie opcje powrotu do szkół O sprawie powrotu do szkół uczniów klas I-III mówił, po udziale w posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazał, że rząd rozpatruje w tym kontekście dwie opcje.

Pierwsza zakłada przedłużenie aktualnych obostrzeń z uruchomieniem szkół w trybie nauki zdalnej.

Z kolei druga dotyczy ewentualnego uruchomienia nauki w klasach 1-3, ale tylko w tych regionach, które w tej chwili wydają się najmniej obciążone dolegliwością pandemii. - Takie dwa województwa w tej chwili to jest województwo małopolskie i świętokrzyskie - powiedział Niedzielski. Piontkowski: Większa zachorowalność w szkołach nie przykłada się na ogólną liczbę zakażeń Co do skuteczności zabezpieczania szkół poprzez testowanie nauczycieli wątpliwości ma wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. Jego daniem, jeśli testy miałyby przynieś pożądane rezultaty, to trzeba by je co jakiś czas powtarzać. Piontkowski wskazał na antenie RMF FM, że „eksperci w innych krajach zachodnich mówili o tym, że szkoły nie są ważnym źródłem przenoszenia zakażeń”. -Zdecydowana większość krajów "starej" Unii nie zamknęła szkół i nie ograniczyła działalności szkół”. Jeżeli już zrobiły, to zrobiły zdecydowanie później, niż polski rząd – mówił na antenie radia. Zwrócił przy tym uwagę na obecną sytuacje przedszkoli, które nadal funkcjonują. - My zbieramy te dane dotyczące liczby przedszkoli, które przechodzą na tryb zdalny bądź hybrydowy i to jest zaledwie około 1-1,5 proc. przedszkoli. Ten wskaźnik się utrzymuje. To wyraźnie pokazuje, że nawet przy tej zwiększonej liczbie zachorowań w samych placówkach edukacyjnych nie odbija się to na poziomie zachorowań – mówił.

