Ruszyło amerykańskie śledztwo w sprawie zatrutej heparyny

Sprawę opisał obszernie tydzień temu dziennik ?Polska". Przed amerykańską Izbą Reprezentantów zeznawały wczoraj rodziny ofiar, przedstawiciele zarządu firmy Baxter International, producenta leku oraz chińscy dostawcy jego składników.

Według opublikowanego w ubiegłym tygodniu raportu Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków to właśnie jeden z importowanych z Chin składników leku doprowadził do tragedii. Jego tańsza, syntetyczna odmiana wywoływała groźne powikłania, a nawet śmierć. Strona chińska utrzymuje jednak, że do zanieczyszczenia doszło w USA. Heparynę stosuje się głównie podczas dializ i operacji, ale jest też składnikiem np. kremów przeciw żylakom oraz maści na oparzenia.