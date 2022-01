Ruszyła senacka komisja ws. Pegasusa. Banaś: Uważam, że padłem ofiarą nielegalnej inwigilacji Aleksandra Kiełczykowska

Senacka komisja ws. Pegasusa. Kwiatkowski: Ci, którzy te decyzje podejmowali, mają świadomość, że naruszyli prawo Adam Jankowski

Wtorek to drugi dzień posiedzenia senackiej komisji w sprawie Pegasusa. - Ci, którzy te decyzje podejmowali i ci, którzy te decyzje realizowali, mają moim zdaniem co najmniej świadomość, że naruszyli prawo albo działali na jego granicy. W ocenie NIK jest, że było to naruszenie prawa - mówił były szef NIK.