Ruszyła rejestracja na szczepienia w zakładach pracy Leszek Rudziński

We wtorek rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciwko Covid-19 w zakładach pracy. Firmy, które przystąpiły do programu muszą zgłosić co najmniej 300 osób.