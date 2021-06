Ruszyła rejestracja dla osób w wieku 12-15 lat. Jak wygląda szczepienie pozostałych Polaków?

Szczepienia w szkołach i kampania informacyjna

Minister edukacji Przemysław Czarnek przekazał w ubiegłym tygodniu, że jeszcze w czerwcu w szkołach rozpocznie się akcja informacyjna dotycząca szczepień uczniów. – Prześlemy do wszystkich szkół, do wszystkich dyrektorów z przeznaczeniem dla wszystkich wychowawców wszystkich klas, materiały informacyjne na temat szczepień, etapów tych szczepień, możliwości zaszczepienia się już teraz w populacyjnych punktach szczepień, ale też na temat tego, co będzie po wakacjach, a po wakacjach, w drugim tygodniu września, będziemy mieli zbieranie kwestionariuszy medycznych – mówił. – Ten drugi tydzień września, od 6 do 10 września, to moment w którym dyrektorzy szkół będą mogli otrzymać od wszystkich rodziców zainteresowanych uczniów szczepieniami tych, którzy się jeszcze nie zaszczepią do tego czasu, bo mogą szczepić się już teraz i w wakacje w populacyjnych punktach szczepień, kwestionariusze medyczne – wyjaśniał.