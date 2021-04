Ruszył proces ojca Tadeusza Rydzyka. Oskarżony nie pojawił się na sali rozpraw. Sprawa została odroczona

Oskarżeni nie pojawili się w sądzie, czego skutkiem jest odroczenie sprawy. Powody nieobecności Tadeusza Rydzyka, Jana Króla i Lidii Kochanowicz-Mańk nie są znane. Jak tłumaczył "Gazecie Wyborczej" mec. Adam Kuczyński, radca prawny ze stowarzyszenia Watchdog Polska,

- o. Rydzyk został przez sąd zobowiązany do osobistego stawiennictwa. Miał więc obowiązek przyjechać do Warszawy przynajmniej po to, żeby powiedzieć, czy zgadza się z zarzutami.