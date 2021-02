Ruszył impeachment byłego prezydenta Donalda Trumpa. Podżeganie do powstania czy absurdalny proces?

Ruszył proces w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa. W razie skazania go przez Senat nie będzie mógł on w przyszłości ubiegać się o jakiekolwiek urząd federalny, w tym, rzecz jasna, o prezydenturę. Wydaje się jednak bardzo wątpliwe by Demokratom udało się pozyskać 17 głosów Republikanów potrzebnych do skazania byłego prezydenta.

Donald Trump jest oskarżony o „podżeganie do powstania”. Zdaniem oskarżycieli w swoim przemówieniu 6 stycznia przed Białym Domem zachęcał swoich zwolenników do niepokojów. Zdaniem obrońców byłego prezydenta, gdy kwestionował wyniki prezydenckich wyborów, korzystał tylko z praw wynikających z pierwszej poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych. Zachęcał zwolenników do pokojowego protestu, a więc nie może być odpowiedzialny za ich działania.

Oczekuje się, że oskarżyciele wykorzystają nagrania Trumpa z 6 stycznia, aby pokazać, że „wściekły tłum” był „przygotowany” do przemocy. Z kolei w postępowaniu przygotowawczym prawnicy Trumpa argumentowali, że dokumenty FBI wykazały, iż zamieszki zostały zaplanowane kilka dni wcześniej, a zatem słowa Trumpa nie mogły do ​​nich podżegać. Faktem jest, że po wystąpieniu Donald Trumpa tłum jego zwolenników ruszył na Kapitol, wdarł się do środka, demolował pomieszczenia. W sumie pięć osób wtedy zginęło.