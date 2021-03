Ruszają zapisy na szczepienia dla 69-latków. Szczepionkę będą mogli dostać już 22 marca

Michał Dworczyk przekazał w środę na konferencji prasowej, że do Polski w drugim kwartale tego roku - według aktualnych prognoz dostawców - dotrze ok. 15 milionów szczepionek.

Sprecyzował, że będzie to 3,4 miliona dawek szczepionki Pfizera, 2,9 miliona dawek Moderny, 6,27 miliona dawek AstraZeneki . - 2,5 miliona to będą szczepionki firmy Johnson&Johnson, czyli szczepionki jednodawkowe. To spowoduje, jeżeli producenci wywiążą się ze swoich deklaracji, to spowoduje bardzo znaczące przyspieszenie programu szczepień w Polsce - mówił minister. – Cieszymy się z tego, przygotowujemy się do tego. Punkty szczepień będą dostawały od końca tego tygodnia już informacje szczegółowe, które będą pozwalały na przygotowanie się do zwiększenia przepustowości punktów szczepień – dodał.

Szef KPRM zaznaczył jednak, że to są informacje wstępne i orientacyjne. Nasze dotychczasowe doświadczenie uczy nas, że mimo, iż dostawaliśmy harmonogramy dostaw na piśmie.