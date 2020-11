Ruszają zapisy na Bieg „Policz się z cukrzycą” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stara idea, ale nowa forma

W niedzielę 10 stycznia odbędzie się już 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego samego dnia tysiące Polaków weźmie udział także w Biegu „Policz się z cukrzycą”. Tak jak podczas poprzednich edycji uczestnicy w tym samym momencie biegli ulicami Warszawy, w tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, została przyjęta nowa forma wydarzenia. Chętne, wcześniej zarejestrowane osoby, będą mogły pokonać dystans w dowolnym miejscu w Polsce. Jak piszą organizatorzy – „niezmienna pozostaje natomiast idea Biegu – wyrażenie solidarności z diabetykami i wsparcie programu, dzięki któremu kobiety ciężarne z cukrzycą mogą rodzić zdrowe dzieci”.

Już dzisiaj, czyli w Światowy Dzień Cukrzycy, wystartowały zapisy na Bieg. Osoby, które zarejestrują się na to wydarzenie i uiszczą opłatę startową dostają od organizatorów pakiet startowy, w skład którego wchodzą między innymi koszulka biegowa.

Oprócz tego uczestnicy mają możliwość zarejestrowania się na platformie All you need is running, gdzie wszyscy biorący udział wspólnie pobiegną pięciokilometrowe wyzwanie.