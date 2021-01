Ruszają szczepienia seniorów powyżej 70. roku życia. Terminy na szczepienia zajęte aż do końca marca

W niedzielę szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że rozdysponowano już 3 mln z 3,1 mln zakontraktowanych szczepionek. To oznacza, że do końca marca nie ma już wolnych terminów szczepień. Dworczyk zaapelował, by jutro iść w poniedziałek do przychodni i nie dzwonić na infolinię, by się rejestrować.

Niestety pierwotne plany rządu, jeśli chodzi o terminarz szczepień, uległy zmianie i opóźnieniu. Wszystko przez opóźnienia w dostawie szczepionek do Polski.

- Polsce przysługuje liczba szczepionek, która pozwala na zaszczepienie 3,1 mln Polaków. Dziś już mamy umówione terminy dla 3 mln osób. To oznacza, że nie mamy już wolnych szczepionek i terminów. Wynika to z braku szczepionek - powiedział.

Szef KPRM poinformował też, że seniorzy, którzy już zostawili swoje dane na infolinii do szczepienia otrzymają informacje o terminie po tym, jak nowe dostawy szczepionek dotrą do Polski. A stanie się to prawdopodobnie pod koniec kwartału.

Cała sytuacja wynika z tego, że firma Pfizer - której szczepionka jako pierwsza została zaaprobowana do masowego użytku - zmniejszyła czasowo dostawy preparatu do krajów Unii Europejskiej. W związku z tym do Polski, zamiast zapowiadanych 360 tys., trafiło w poniedziałek 18 stycznia, jedynie 176 tys. dawek szczepionki. I w pierwszym kwartale sytuacja się znacząco nie poprawi.