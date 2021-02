Ruszają szczepienia nauczycieli. Najpierw ci, którzy pracują stacjonarnie

Światowe i polskie organizacje wzywają do priorytetowego szczepienia ludzi morza. „Bo inaczej, kto wam przywiezie szczepionki?” – pytają

Problem, wbrew pozorom, jest poważny. Brak szybkich szczepień półtora miliona marynarzy na świecie (w tym ponad 30 tys. Polaków) może nie tylko uniemożliwić im powroty do domów i wyjazdy do pracy, ale także negatywnie wpłynąć na światowy transport morski, którym w 95 proc. przewożone są wszelkiego rodzaju towary i wyposażenie medyczne. W sprawie priorytetowego szczepienia polskich marynarzy do władz wystąpili m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy oraz Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”. – Pisaliśmy w tej sprawie do kancelarii premiera – mówi Henryk Piątkowski, przewodniczący OZZOiM. – Odpowiedź przyszła przed kilkoma dniami. Uważamy, że jest to ucieczka od tematu.