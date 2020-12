Ruszają konsultacje dotyczące programu szczepień na koronawieusa. Wstępne wyniki już dziś wieczorem

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał na antenie RMF FM, że pierwsza partia szczepionek przyjedzie do Polski prawdopodobnie w połowie stycznia. - To jest uzależnione m.in. od Europejskiej Komisji ds. Leków – wyjaśniał. Jak dodał, pierwsze posiedzenie komisji w tej sprawie wyznaczono na 29 grudnia.

Szef KPRM pytany był również, o to, czy osoby, które zdecydują zaszczepić się przeciwko koronawirusowi mogą liczyć na jakieś benefity. – Dzisiaj nie chciałbym o tym mówić. Dlatego że dopóki tekst nie zostanie opublikowany, dopóki jeszcze trwa dyskusja w samej Radzie Medycznej – stwierdził Michał Dworczyk.

Dworczyk przypomniał, że osoby chcące się zaszczepić będą musiały przyjąć dwie dawki szczepionki. Po drugim szczepieniu, każda osoba utrzyma potwierdzenie, że została zaszczepiona. - Można je otrzymać w wersji papierowej, na miejscu, w punkcie szczepienia, ale również to będzie potwierdzane takim QR kodem indywidualnym, który każdy mając przy sobie, będzie mógł potwierdzić czy to w telefonie czy w innej formule fakt zaszczepienia – tłumaczył.

Dworczyk dodał, że we wtorek rano odbędzie się konferencja, na której zostanie zaprezentowany projekt tej strategii. - Chcemy przez najbliższe dni dyskutować z bardzo szerokimi środowiskami bądź lekarskimi i ekspertami, samorządowcami na temat tej strategii – mówił.

Zapewnił, że ewentualne benefity nie będą miały nic wspólnego z „przekupywaniem” polskiego społeczeństwa. - Tu chodzi o zwykłe konsekwencje tego, że osoby zaszczepione stają się bezpieczne, przestają stanowić zagrożenie dla innych (…) Osoba, co do której mamy pewność, czy prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że nie transmituje wirusa, nie stanowi zagrożenia dla innych - może brać udział w różnego rodzaju sytuacjach czy działaniach, w których inne osoby, do których nie ma takiej pewności nie powinny się znajdować – wyjaśniał.

Szczepienia powinny być obowiązkowe?

Resort zdrowia zapewnił, że szczepienia na koronawirusa będą całkowicie dobrowolne. Tymczasem posłanka i rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska przekonywała na antenie Polsat News, że szczepienie przeciwko Covid-19 powinno być w zakresie szczepień obowiązkowych.

Jej zdaniem osoby publiczne powinny zachęcać, do zaszczepienia się. - W porównaniu z Niemcami, gdzie jest 70 proc. osób zaszczepionych co roku na grypę, w Polsce jest to tylko 4 proc. Obawiam się, że przy tej dobrowolności nie uda się stworzyć takiej ochrony, bariery, liczby ludzi wyszczepionych, żeby zatrzymać wirusa – mówiła.