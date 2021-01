Rusza Tarcza Finansowa 2.0. Do firm ma trafić 20 mld zł. "Mikrofirmy mogą otrzymać nawet do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł subwencji"

Prezes PFR Paweł Borys podczas czwartkowej wideokonferencji poinformował także, że lista branż, które mogą skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0 nie została jeszcze zamknięta. - W przyszłym tygodniu do listy 45 branż może najprawdopodobniej dołączyć kilka kolejnych w związku z dodatkowymi konsultacjami- tłumaczył.

Jednocześnie Borys zaznaczył, że pomoc w ramach Tarczy finansowej 2.0 dostępna jest tylko i wyłącznie dla firm przestrzegających obowiązujących obostrzeń. - Ten program odbywa się na koszt wszystkich nas, podatników. To dzięki nim to wsparcie firmom jest udzielane. To jest umowa społeczna- tłumaczył.

Również w przesłanym komunikacie podkreślono, że "warunkiem otrzymania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest stosowanie się przez przedsiębiorcę do ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego".