Rusza siatkarska Liga Narodów. Polacy liczą na pierwsze złoto, kupują ekspres i budują siłownie

Biało-Czerwoni dotarli do bazy treningowej w Cervii na początku tego tygodnia. Polaków czekała od razu dwunastogodzinna kwarantanna. Obostrzenia związane z pandemią zmusiły Polaków do... zakupienia własnego ekspresu do kawy czy nawet do zbudowania własnej siłowni.

- We wtorek wiele zmieniło się na lepsze. Pozwolono nam wychodzić na plażę przez cały dzień. Poza tym dostaliśmy zezwolenie na zbudowanie własnej siłowni na zewnątrz, co też zrobiliśmy - wskazał Heynen w rozmowie dla TVP Sport.

- Jeśli chodzi o bańkę, to różnica między zasadami, a rzeczywistością jest spora. Jedyne pytania, które się nasuwają to to, co stanie się, jeśli pojawi się przypadek zakażenia. Wszystkie drużyny poruszają się bardzo blisko siebie. Mam wątpliwości, czy bańka działa, ale to nie jest dla mnie problemem, bo najważniejsze, żeby zawodnicy dobrze się czuli. A wszystko jest ok - dodał.