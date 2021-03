Rusza próbna matura 2021. Harmonogram. Do próbnych egzaminów uczniowie mają przystąpić stacjonarnie

Ruszyła rejestracja na szczepienia dla kolejnych grup nauczycieli

Od wtorku została wznowiona rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 kolejnej grupy nauczycieli oświaty i nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała szczepionkę AstraZeneca dla osób od 18. do 69. roku życia. Do tej pory szczepić mogły się osoby do 65. roku życia.