Rusza piłkarski weekend. Kibiców czekają hit w Anglii, czy derby Zagłębia Ruhry

W sobotę ciekawie będzie w Anglii, gdzie w sobotę o 18.30 Manchester United podejmie Chelsea (Canal+Sport 2). Obie drużyny nie zaczęły sezonu najlepiej, ale większa presja spoczywa na The Blues, którzy latem wydali ogromne pieniądze na wzmocnienia. Drużyna Franka Lamparda wciąż potrzebuje jednak czasu na odpowiednie zgranie, bo Anglik zakupił aż sześciu piłkarzy, którzy, jeśli są zdrowi, to będą graczami podstawowego składu.

Mecz z Czerwonymi Diabłami będzie dobrą okazją na zbudowanie morali drużyny ważnym zwycięstwem, ale też niezwykle ciężkim zadaniem. Po trudnym początku zespół z Old Trafford wraca do formy, a wysoka wygrana z Newcastle i pokonanie Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów tylko potwierdzają tą tezę. Przeciwko Chelsea na pewno nie zagra zawieszony Anthony Martial, ale być może kibice zobaczą debiut Edinsona Cavaniego, który strzelał bramki przeciwko The Blues jeszcze w barwach Napoli, czy PSG.