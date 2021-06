Rusza nowy rządowy program. W ciągu najbliższych trzech lat inwestycje mogą przekroczyć 100 miliardów złotych

- Na początku całego procesu transformacji w dużym stopniu pozbyliśmy się własnego przemysłu. Doszło do daleko idącej liberalizacji, otwarcia gospodarki, deregulacji, wpuszczenia kapitału zagranicznego. Doszło do przejęcia polskiej gospodarki przez innych- mówił premier Morawiecki. - Bezrobocie było zmorą III RP. I jednocześnie brak strategicznych inwestycji, brak zdolności do kumulacji i mobilizacji kapitału wewnętrznego- wyliczał.