Rusza kolejna edycja programu „Czyste Powietrze”. Minister Moskwa poinformowała o zmianach Lidia Lemaniak

Minister Anna Moskwa Fot. Adam Jankowski / Polska Press

– Ciągle jest jeszcze grupa ludzi, która nie skorzystała ze wsparcia, a na pewno tego wsparcia potrzebuje (...). Do tych osób chcemy dotrzeć, dlatego też trzecia część programu rusza już jutro. Pierwsza zmiana to zwiększenie kwoty dotacji do 69 tys. zł. Druga zmiana to zwiększenie progu do 90 proc. wsparcia i trzecie – zmiana, obniżenie progu dochodowego, ponad 1200 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, 900 zł w przypadku dwu i wieloosobowego gospodarstwa domowego jako ten podstawowy próg dochodu. Tym samym mamy nadzieję, że przez to obniżenie uda się nam objąć wsparciem najbardziej potrzebujących – mówiła minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, która zainaugurowała trzecią edycję programu „Czyste Powietrze”.