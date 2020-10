Rusza kolejna edycja konkursu "1000 powodów, by czytać". Do wygrania ciężarówka książek dla bibliotek szkolnych

Wisława Szymborska powiedziała kiedyś, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Trudno nie zgodzić się z naszą noblistką. Jest to jedna z najprzyjemniejszych i zarazem najprostszych form spędzenia wolnego czasu. Wystarczy sięgnąć po ciekawy dla nas egzemplarz, żeby nawet na kilka godzin zanurzyć się w świecie opowieści. Nie można także zapominać o pozytywnych aspektach czytania. Książki stanowią obszerne źródło wiedzy, uczą myślenia i poszerzają nasze słownictwo dużo bardziej niż np. oglądanie telewizji. Ponadto, pobudzają wyobraźnię oraz budują wrażliwość i empatię. Trzeba jednak od najmłodszych lat pokazywać dzieciom, że czytanie lektur to nie nudny obowiązek, a czynność, która może stanowić prawdziwą przyjemność.

1000 powodów, by czytać

Zachęcanie pociech do czytania to nie tylko inwestycja w przyszłość dzieci, ale również całego społeczeństwa. Z danych Biblioteki Narodowej wynika, że blisko 1/3 czytelników książek korzysta z bibliotek. To miejsce, do którego uczniowie kierują pierwsze kroki, gdy mają ochotę poznać ciekawą historię. Dlatego dobrze wyposażona biblioteka może zaważyć na kontynuowaniu przygody z literaturą.

O tym, że istnieje co najmniej 1000 powodów do czytania co roku przekonuje Empik, który umożliwia wzbogacenie szkolnej czytelni nawet w 1000 nowych tytułów zaspokajających ciekawość najmłodszych. W ramach rozpoczynającego się właśnie konkursu “1000 powodów by czytać” uczniowie 10 szkół podstawowych w Polsce mają szansę zdobyć ciężarówkę książek, a przy tym sami decydują, które tytuły mają się znaleźć w ich bibliotece. Do wyboru mają zarówno nowości, jak i klasyki literatury, bestsellery, książki naukowe czy rozwijające ich zainteresowania.

– Program „1000 powodów, by czytać” pokazuje dzieciom, że czytanie jest atrakcyjną formą spędzania czasu. Bardzo ważne w tej akcji jest to, że nie narzucamy tytułów – to społeczność szkolna decyduje, co znajdzie się na bibliotecznych półkach, uczniowie otrzymują książki, które rzeczywiście chcą przeczytać – tłumaczy Justyna Chmielewska, manager projektów rozwijających czytelnictwo wśród dzieci w Empiku i dodaje: – To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność wprowadzenia dzieci do barwnego świata literatury i pokazania im, że każdy znajdzie lekturę dla siebie. Niezależnie od zainteresowań i stylu życia, bo książki są na każdy temat i w różnych formatach – tradycyjnym, audio czy jako ebook.

Konkurs realizowany jest przy wsparciu klientów Empiku, którzy należą do programów Empik Premium i Empik Premium Free. Część każdego realizowanego przez nich zakupu stanowi cegiełkę na rzecz akcji „1000 powodów by czytać”. W ten sposób Empik nie tylko promuje rozwój kulturalny wśród najmłodszych, ale także umożliwia swoim klientom aktywne uczestnictwo w tym procesie.

Jak wygrać ciężarówkę książek?

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych w całej Polsce. Zwycięża 5 małych (do 120 uczniów) i 5 dużych szkół, które zdobędą największą liczbę głosów. Oprócz w sumie 10 tysięcy nowych książek, na laureatów czeka łącznie 45 czytników Pocketbook z dostępem do 30 tys. e-booków w aplikacji Empik Go. W zwycięskich szkołach powstaną również specjalne kąciki do czytania z wygodnymi meblami. W konkursie nie ma przegranych. W ramach akcji Empik rozda 10 000 kodów dla nauczycieli na 60-dniowy pełny abonament aplikacji z audiobookami i e-bookami Empik Go i 900 000 tys. kodów dla rodziców uczniów na 30-dniowy abonament na lektury szkolne. Uczestnicy mogą liczyć też na nagrody specjalne od Empik Foto.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy, aby pracownik szkoły – np. bibliotekarz lub nauczyciel – wypełnił formularz zgłoszeniowy na stronie www.empik.com/biblioteki i przesłał podgląd pracy plastycznej wykonanej przez uczniów. Ma ona ilustrować hasło „1000 powodów, by czytać” wybraną przez dzieci techniką, przy czym co najmniej jeden element musi wykorzystywać surowiec wtórny. Na zgłoszone przez szkoły prace konkursowe może głosować każdy – uczniowie, rodzice, znajomi, lokalni patrioci, miłośnicy książek. Wystarczy zainstalować w tym celu aplikację Empik na telefonie. Głosy warto oddawać codziennie, aby zwiększyć szanse konkretnej placówki.

Po wyłonieniu zwycięskich szkół to dzieci zadecydują, jakie książki powinny wypełnić ich szkolne biblioteki. Później należy już tylko czekać na ciężarówkę, która dostarczy wymarzone egzemplarze. Do każdej z 10 szkół-laureatów trafi ich aż tysiąc.

Zgłoszenia do nowej edycji właśnie się rozpoczęły i potrwają do 21 października. Regulamin konkursu oraz więcej informacji można znaleźć na stronie www.empik.com/biblioteki.

Nie tylko dla dzieci

W minionych edycjach największą popularnością cieszyły się serie młodzieżowe, a do ulubieńców młodych czytelników należeli m.in.: Anita Głowińska (seria „Kici Kocia”) czy Andrzej Maleszka (seria „Magiczne drzewo”). Uczniowie chętnie sięgali też po literaturę zagraniczną, np. po książki z „Cyklu o Niewidzialnym” Érica-Emmanuela Schmitta czy serię Paulette Bourgeois o kultowym żółwiu Franklinie. Pomiędzy regałami uczniowie coraz częściej poszukiwali również książek z ciekawostkami o świecie, których tytuły rozpoczynają się od słowa „Jak…?”. W szkolnych bibliotekach inspiracji i wiedzy chcą zasięgnąć także nauczyciele. Wśród zamówień w ramach programu znalazły się pozycje z Biblioteczki Montessori oraz poradniki wychowawcze, uczące jak najlepiej przekazywać wiedzę dzieciom z dysfunkcjami.

Do tej pory we wszystkich edycjach konkursu Empik wręczył w sumie 42 000 książek. Poprzednia, czwarta edycja konkursu cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Do rywalizacji stanęło 550 szkół, a internauci oddali na zgłoszone prace niemal milion głosów.

Szczegóły i regulamin: www.empik.com/biblioteki