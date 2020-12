Rusza akcja „Wolontariat ozdrowieńców”. Prezydent zachęca do opieki nad seniorami w DPS-ach

Przypomniał, że niedawno on sam przeszedł zakażenie koronawirusem i oddał osocze, aby mogło być ono wykorzystane do „ratowania zdrowia i życia innych osób”.

Duda podkreślił, że namawiał wówczas innych, aby także oddawali osocze. - Ale nie jest to jedyne co mogą zrobić ozdrowieńcy. Dlatego skontaktowałem się z panią minister Marleną Maląg, prosząc i proponując włączenia się ozdrowieńców do akcji wspierania seniorów w sposób bardzo specyficzny – mówił.

Ozdrowieńcy w DPS-ach

Prezydent wskazał, że ozdrowieniec do czasu kiedy ma przeciwciała sam nie zachoruje drugi raz na koronawirusa i też nikogo nie zarazi. - Dlatego można powiedzieć, że ozdrowieniec z punktu widzenia osób, co do których ta obawa o ryzyko zakażenia jest wysoka, jest osobą bezpieczną. I dlatego w sposób dodatkowy i wyjątkowy ozdrowieńcu mogą tą pomoc nieść także w miejscach, gdzie potencjalnie osób zagrożonych znajduje się więcej - tłumaczył.