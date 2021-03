Rusza 25. Festiwal Ludwiga van Beethovena. Koncerty w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. W programie wiele utworów Pendereckiego

Marta Kacprzak tworzy klipy dla Iggy'ego Popa, Tricky'ego, Muńka i Skubasa. Mieszka w niewielkiej, spokojnej pomorskiej wsi

Marta Kacprzak wideoklipy reżyseruje z małego, pomorskiego Sztutowa, które uznaje za centrum własnego wszechświata. To stąd zabrała Iggy’ego Popa w podróż w czasie do niebezpiecznego Nowego Jorku sprzed czterdziestu lat, to tu utkała Tricky’emu klip z miraży zamkniętych w telefonie komórkowym, a teledysk dla Organka zaplanowała jednego wieczora. - Ja właściwie nadal nie wierzę, że mam taką pracę – mówi reżyserka.