Rumunia: Ostrzejsze restrykcje z powodu Covid-19 już obowiązują

Od soboty obowiązują w Rumunii zaostrzone restrykcje przeciwepidemiczne - informuje PAP. Rząd w Bukareszcie chce w ten sposób zahamować gwałtownie rosnącą liczbę nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami maseczki należy nosić w zamkniętych i otwartych przestrzeniach publicznych. Nie mogą to być jednak zwykłe maski tekstylne, które zostały zabronione.

Liczba gości w barach i restauracjach została ograniczona do 50-30 proc. miejsc (zależnie od wskaźnika zakażeń). Wejście do kina, siłowni, na wydarzenie sportowe lub do lokalu gastronomicznego jest możliwe po okazaniu certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie.

Grzywna za nieprzestrzeganie nowych restrykcji wynosi do 500 euro.

W ciągu ostatniego tygodnia Rumunia notowała około 6 tys. nowych zakażeń dziennie. W ocenie rumuńskiego ministra zdrowia wariant omikron już wkrótce stanie się dominujący wśród wszystkich nowych zakażeń.

W liczącej ok. 19,5 mln mieszkańców Rumunii przeciw Covid-19 zaszczepiło się do tej pory 40 proc. społeczeństwa. To drugi najgorszy wynik w Unii Europejskiej (po Bułgarii).

