Rumunia: Można zwiedzić słynny zamek Drakuli i przy okazji zaszczepić się przeciwko koronawirusowi

Zamek Drakuli znajduje się w Karpatach, a lekarze oferują w nim zwiedzającym ludziom szczepionki firmy Pfizer w każdy majowy weekend . Każde ukłucie wiąże się z bezpłatnym wstępem do muzeum średniowiecznych tortur, które jest w tym zamku. Liczba turystów odwiedzających ten obiekt dramatycznie spadła podczas pandemii, dlatego dyrekcja robi wszystko, by przyciągać zwiedzających i łączyć przy okazji przyjemne z pożytecznym.

Fernando Orozco, deweloper rynku energii odnawialnej skorzystał od razu z okazji, aby się zaszczepić i mówił potem tak: Planowałem tu przyjechać, by zwiedzić ten wspaniały zamek, a kiedy dowiedziałem się, że można się przy okazji zaszczepić przeciwko koronawirusowi, uznałem, że to bardzo dobra propozycja, z której, rzecz jasna, skorzystałem.

Według danych zebranych przez amerykański Johns Hopkins University Rumunia odnotowała ponad milion przypadków zakażeń Covid-19 i prawie 29 tysięcy zgonów z powodu pandemii.

W kraju tym do tej pory w pełni zaszczepiono 2,3 miliona osób, co stanowi 11,65 procent populacji. To znacznie mniej niż na przykład w Wielkiej Brytanii (25,76 procent), ale jest to wyższy wskaźnik niż w niektórych innych krajach europejskich. W Holandii na przykład, łączna liczba zaszczepionych wynosi tylko 5,44 procent populacji.