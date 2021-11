RPP zdecydowała w sprawie stóp procentowych. Co z ratami kredytów?

Rada Polityki Pieniężnej w środę 3 listopada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75pkt proc. , tj. do poziomu 1,25% - podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Zdaniem eksperta rynki oczekiwały wzrostu, ale niższego, o 50 pkt bazowych. - Tym samym stopy procentowe zbliżają się do docelowego, przed pandemicznego poziomu 1,5%, choć niewykluczone, że jastrzębie na kolejnych posiedzeniach będą nadal dominować i w niedługim czasie stopy osiągną poziom 2,5%. Miałoby to uzasadnienie ponieważ za chwilę Polski Ład wprowadzi kolejną silną presję inflacyjną, poprzez wzrost wynagrodzeń Polek i Polaków. A co za tym idzie będziemy coraz bliżej spirali płacowo-cenowej, której zgodnie ze słowami prezesa NBP, bank centralny się obawia- dodaje Zielonka.