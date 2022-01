RPO zabrał głos ws. obowiązkowych szczepień: Wymagałyby wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

O to, na ile państwo może być "opresyjne i nakazowe" w kwestii szczepień, Wiącek pytany był w środę w TVN24. "Analizując tę kwestię, odwołuję się do ogólnosystemowej, podstawowej zasady praw człowieka - zasady proporcjonalności" - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak dodał, mówi ona o tym, że zanim przejdziemy do zastosowania środków, które ingerują w większym stopniu w wolności i prawa obywateli, należy skorzystać ze środków łagodniejszych.

"W moim przekonaniu, zanim rozpocznie się dyskusja o obowiązkowych szczepieniach, należałoby wykorzystać znane w Europie instrumenty, które wprowadzają, można powiedzieć, zachęty" - stwierdził. Pytany, czy mówi o paszportach covidowych, przytaknął. Jak dodał, ma na myśli również projekt ustawy o weryfikacji statusu zdrowotnego, które we wtorek został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję zdrowia.

"Myślę, że najpierw należy rozpocząć dyskusję nad tego typu środkami, bo one w mniejszy sposób ingerują w prawa jednostki niż obowiązkowe szczepienia. Dopiero gdyby się okazało, że tego typu środki nie przyniosą efektów, można dyskutować o obowiązkowych szczepieniach" - ocenił. Podkreślił jednak, że obecne prawo przewiduje obowiązek szczepień jedynie w stanie klęski żywiołowej. Dodał też, że taki obowiązek powinien być nałożony ustawą, a nie rozporządzeniem ministra zdrowia.