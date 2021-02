RPO o proteście „media bez wyboru”: Wolne, niezależne media są niezbędnym elementem demokracji, służą prawdzie i rzetelności informacji

„Wolne, niezależne media są niezbędnym elementem demokracji, służą prawdzie i rzetelności informacji. Bez nich nie można skutecznie ochraniać obywatelskich praw i wolności w konfrontacji z władzą” – możemy przeczytać w oświadczeniu Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, które odnosi się do projektu ustawy wprowadzającej podatek od mediów i reklam.

„Ograniczeniem są przede wszystkim zasady państwa prawnego. Wykonanie obowiązku daninowego nie może też prowadzić do naruszenia istoty konstytucyjnych wolności i praw. W tym wypadku: konstytucyjnie gwarantowanych wolności mediów (art. 14 Konstytucji RP) oraz wolności słowa (art. 54 Konstytucji RP)” – czytamy w oświadczeniu.

Jak zaznacza Bodnar, składka proponowana przez rząd jest niezgodna z obowiązująca konstytucją. Pomimo że Rada Ministrów ma prawo określać wysokość danin publicznych, to jednak nie posiada w tej kwestii władzy absolutnej.

RPO w swoim oświadczeniu podkreślił, że rządowa inicjatywa może „wpłynąć w sposób istotny na ograniczenie wolności mediów i wolności słowa, a tym samym ograniczenie prawa obywateli do informacji.”

Możliwe jest też wystąpienie bariery finansowej, ponieważ w związku z podniesieniem opłat czytelnicy czy słuchacze napotkają przeszkodę w dostępie do informacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich szczególną uwagę zwrócił na sytuacje lokalnych mediów, które często balansują na granicy wypłacalności w związku z mniejszym dostępem do usług reklamowych.

Rzecznik na końcu zwrócił się do wszystkich obywateli, by „angażowali się w obronę prawa obywateli do informacji i nie godzili się na jego ograniczanie z jakiekolwiek przyczyny, a zwłaszcza w tak podejrzanie zafałszowanej postaci, jak zaproponowany przez rząd podatek od reklam.”