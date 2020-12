RPO Adam Bodnar chce wyjaśnień w sprawie wycieku informacji o stanie zdrowia Marty Lempart

"Ujawnienie informacji dotyczących zdrowia działaczki społecznej i organizatorki protestów doprowadziło do pytań w przestrzeni publicznej, jak bezpieczne są dane przetwarzane w związku z działaniami państwa w dobie pandemii" – można przeczytać w komunikacie.

„Wątpliwości co do bezpieczeństwa przetwarzania danych w związku z pandemią mogą wpłynąć na niechęć do poddawania się testom w kierunku SARS-CoV-2” – zaznaczył RPO. Tym samym Bodnar zwrócił się do prezesa UODO Jana Nowaka z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

„Prywatność jednostki jest wartością chronioną konstytucyjnie”

Jak przypomniał RPO, zgodnie z 47 artykułem Konstytucji – „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.” Bodnar przywołał także artykuł 51, który odnosi się do aspektów ochrony prywatności związanych z przetwarzaniem informacji o jednostce.

Możemy dalej przeczytać, że „według Trybunału Konstytucyjnego tzw. autonomia informacyjna jednostki oznacza prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji na swój temat, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi u innych podmiotów.”

Dane wrażliwe

Adam Bodnar zaznaczył, że „szczególną ochronę danych dotyczących zdrowia przewiduje także art. 9 RODO", który odnosi się do tak zwanych danych wrażliwych, do których należy właśnie informacja o stanie zdrowia.

„Polskie prawo przewiduje za przetwarzanie (gdy nie jest to dopuszczalne) danych o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech” – zakończono komunikat.