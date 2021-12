RPA: Omikron z ogromną siłą uderzył w dzieci poniżej piątego roku życia

Omikron, najnowszy wariant koronawirusa atakuje, i to na na dużą skalę, w Republice Południowej Afryki dzieci poniżej piątego roku życia, ostrzegają tamtejsi specjaliści. Jak na razie nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje.

Wasila Jasat, doradczyni rządowa do spraw pandemii, mówi o gwałtownym wzroście liczby przyjęć do szpitali małych dzieci z powodu zakażenia nowym wariantem Covid. Do tej pory nie mieliśmy takiego zjawiska na masowa skalę, mówi specjalistka i dodaje, że omikronem zarażone są również ciężarne kobiety.