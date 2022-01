Rozwody będą jeszcze trudniejsze? Jest projekt Zbigniewa Ziobry

– Teraz do sądów trafiają pozwy, które w 10 proc. nie kończą się rozwodem. Liczymy na to, że dzięki mediacjom ten odsetek znacząco się zwiększy. Szacujemy, że skorzysta z nich od 30 do 50 proc. par – przekonuje wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro planuje reformę prawa rodzinnego. Wcześniej z jego inicjatywy wprowadzono alimenty natychmiastowe. Jak stwierdził szef Solidarnej Polski, nowe przepisy mają "zwiększyć ochronę prawną dzieci".

- Dzisiaj, kiedy dochodzi do sporu między rodzicami, sprawy alimentacyjne ciągną się długimi miesiącami, czasami latami. Brak regulacji w tym zakresie sprawia, że cierpią na tym najbardziej dzieci, które nie mają comiesięcznego finansowego wsparcia. Celem projektu jest to, by alimenty natychmiastowe były orzekane w ciągu dwóch tygodni od momentu wystąpienia z bardzo uproszczonym formularzem, który będzie można pozyskać w internecie, z postępowaniem dowodowym ograniczonym do minimum - wyjaśniał.