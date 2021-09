Rozrachunki drugowojenne. Kto skorzystał, a kto stracił na ostatniej wojnie?

Uniwersytet w Groningen, konkretnie tamtejszy wydział ekonomii historycznej, pokusił się w 2019 r. o wyliczenie - analizując głównie dostępne dane Produktu Krajowego Brutto - zysków i strat państw biorących udział w drugiej wojnie. Akademicy nie podali jednak ostatecznego kryterium, wedle którego moglibyśmy oceniać, które kraje na tej wojnie straciły, a które zyskały. Czy miałaby to być ekonomia, straty ludnościowe, geografia, a może prestiż międzynarodowy?

Przyjrzyjmy się historii najważniejszych z walczących w II wojnie państw i zjawiskom, które kształtowały ich powojenne dzieje.

Amerykańska potęga

Zacznijmy od zwycięzcy, czyli USA. Na frontach zginęło ok. 400 tys. amerykańskich obywateli, ale ekonomicznie Amerykanie przeskoczyli wszystkich - ich średni PKB skoczył z 9,8 tys. dol. rocznie zaraz przed wojną do 14,47 tys. dol. zaraz po wojnie. Zwycięstwo postawiło to państwo w roli hegemona światowego, który zastąpił na tym miejscu dawne potęgi europejskie, czyli Anglię i Francję. Stany Zjednoczone, jeszcze pół wieku wcześniej dążące do politycznej izolacji, niespodziewanie stały się wiodącą siłą bloku państw zachodnich, przeciwstawiających się ZSRR.