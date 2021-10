Rozpoznajesz któreś z zaginionych nastolatków? 06.10.2021. Przyjrzyj się uważnie, pomóż im wrócić Newsroom 360

Zaginione nastolatki - rozpoznajesz? Szuka ich ITAKA

Te nastolatki pewnego dnia wyszły z domów i już do niego nie wróciły. Szukają ich bliscy. O pomoc poprosili policję i Fundację ITAKA. Ale bez pomocy zwykłych osób odnalezienie nastolatków przeciąga się w nieskończoność. Dlatego właśnie prosimy - spójrz uważnie na fotografie. Może któraś twarz wydaje Ci się znajoma? To mogło być przypadkowe spotkanie w sklepie, autobusie czy na ulicy. Nawet jeśli nie masz pewności, zgłoś to Fundacji ITAKA lub policji. Każda informacja jest na wagę złota. Lista jest aktualna na 06.10.2021.