Rozporządzenie rządu w sprawie luzowania obostrzeń do 28 lutego 2021: Otwarte kina, teatry, kasyna, hotele, baseny, korty tenisowe i stoki

W Dzienniku Ustaw opublikowano w czwartek, 11 lutego 2021 r., rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Do dnia 28 lutego 2021 r. pozwala się na prowadzenie działalności w poniższych obiektach:

Kasyna

w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m kw. powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Hotele

w przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim dla gości udostępnia się nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie. Warunkiem jest dostarczanie posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.