Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się miedzy innymi OZE. Będzie powrót do debaty o aborcji i prawach kobiet?

Pierwszym projektem Lewicy jest projekt tak zwanej ustawy ratunkowej, która dekryminalizuje zabieg przerywania ciąży. Projekt zwalnia od kary osoby, które pomagają kobietom przerwać ciążę.

"Pomoc lekarza; pomoc matki dla nieletniej dziewczynki, która zdobędzie dla niej środki wczesnoporonne, ponieważ została zgwałcona; pomoc partnera, który pomoże znaleźć jej miejsce, w którym usunie ciąże z wadami śmiertelnymi, aby nie była poddawana torturom – nie będzie karane." - czytamy na stronie klubu Lewicy.

- Należy nam się debata w Sejmie, otwarta debata o prawach reprodukcyjnych kobiet. Jeśli ta debata nie odbędzie się w Sejmie, to w końcu znowu odbędzie się ona na ulicy. Nie musimy dzisiaj głosować nad tym czy dana ustawa ma wejść do porządku do porządku prawnego czy nie. Dziś głosujemy tylko nad demokratyczną debatą i wzywamy wszystkie ugrupowania od prawa po centrum, aby się na nią zgodziły – mówiła podczas konferencji posłanka Lewicy Magda Biejat.