Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21. Szef MEN Dariusz Piontkowski: Uczniowie, nauczyciele i rodzice chcieli powrotu do szkół

Szef MEN wziął we wtorek udział w inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach (woj. podlaskie).

Po uroczystości spotkał się z dziennikarzami. Zapewniał, że z jego informacji wynika, iż powrotu do stacjonarnej nauki chciała zarówno większość rodziców i uczniów, jak i nauczycieli. - Te wytyczne, zalecenia, które przygotowaliśmy już niemal miesiąc temu, pozwalają na to, żeby bezpiecznie wrócić do nauki stacjonarnej – stwierdził.