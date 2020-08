Rozpoczął się Fine Dining Week. Wydarzenie potrwa do 13 września 2020 r. Autorskie dania przygotowali znakomici szefowie kuchni

Rozpoczęła się dziewiąta edycja festiwalu kulinarnego Fine Dining Week. Wydarzenie potrwa do 13 września. Autorskie dania przygotowali znakomici Szefowie Kuchni w myśl motywu przewodniego: sezon na polski fine dining. 5-daniowe menu w festiwalowej cenie 129 zł za osobę to doskonała okazja do poznania nowych miejsc i smaków. Rezerwacji można dokonywać online na stronie www.FineDiningWeek.pl.

Choć fine dining z roku na roku zdobywa kolejne rzesze pasjonatów, istnieje jednak nadal spora grupa gości, dla których wizyta w eleganckiej restauracji to onieśmielające wyzwanie. Silne pozostają stereotypowe przekonania, że eleganckie restauracje fine diningowe to miejsca tylko dla najbardziej zamożnych - serwujące małe porcje, którymi nie można się najeść, ze sztywną atmosferą, wymyślnymi daniami i wysokimi cenami.

Jak jest naprawdę? Najlepiej sprawdzić to samemu podczas trwającego właśnie festiwalu Fine Dining Week. Od 26 sierpnia do 13 września wybitne restauracje jeszcze szerzej otwierają swoje drzwi dla gości - w trakcie festiwalu będzie można skosztować niedostępnego na co dzień menu degustacyjnego, obsługa restauracji opowie o potrawach, składnikach i stosowanych technikach. Letnia edycja Festiwalu przypada na czas pełni plonów, dlatego w menu zagości wiele dań skomponowanych z najlepszych polskich sezonowych produktów – warzyw, owoców i świeżych ziół z ekologicznych upraw i restauracyjnych ogródków.