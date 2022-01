Rozpad rady Medycznej. Fogiel: To ciało doradcze, nie miejsce, gdzie zapadają najważniejsze decyzje

Podczas piątkowego posiedzenia Rady Medycznej przy premierze trzynastu z siedemnastu członków tego gremium złożyło rezygnację. Członkowie zaprotestowali w ten sposób przeciwko nieuwzględnianiu wytycznych i rekomendacji Rady w decyzjach rządu dotyczących walki z pandemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

O sprawę pytany był przez dziennikarza Polsat News wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - To ich decyzja, to ciało doradcze, jest dobrowolne - stwierdził. Przyznał, że trudno mu to komentować, ponieważ "nigdy nie brał udziału w posiedzeniu Rady".

- Trzeba jednak pamiętać, że było to ciało o charakterze doradczym, ich uwagi były oczywiście brane pod uwagę, ale to nie miejsce gdzie zapadają najważniejsze decyzje - podkreślił. - Rozumiem, że każdy, kto pełni funkcję doradczą, chciałby, żeby jego rady były przekładane na rzeczywistość 1:1. Inaczej to jednak wygląda w codziennym życiu, kiedy trzeba brać pod uwagę wiele różnych uwarunkowań - dodawał.