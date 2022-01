Rozmowy Rosja-USA ws. kryzysu na Ukrainie bez przełomu? Amerykanie obniżają oczekiwania

– Nie sądzę, że zobaczymy jakiekolwiek przełomy w nadchodzącym tygodniu – powiedział Blinken w CNN. – Będziemy w stanie położyć sprawy na stole. Rosjanie zrobią to samo i zobaczymy, czy są podstawy do pójścia naprzód – dodał.

Sekretarz stanu USA dodał, że jakikolwiek postęp będzie zależał od działań obu stron w negocjacjach, a Waszyngton ma nadzieję zapobiec perspektywom nowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

– Każdy ruch w celu rozwiązania problemów, będzie musiał odbywać się na zasadzie wzajemności – dodał.

Słowa Blinkena obniżające oczekiwania na nadchodzące rozmowy, potwierdzają twardą linię Rosji, która oświadczyła w niedzielę, że nie pójdzie na żadne ustępstwa pod presją USA w sprawie kryzysu na Ukrainie.

Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow powiedział agencji TASS, że NATO nie może spychać jego kraju do drugorzędnej roli w polityce międzynarodowej. W odniesieniu do mających się wkrótce rozpocząć rozmów dyplomatycznych USA-Rosja wyraził wątpliwość, czy USA będą skore do wysłuchania argumentów Moskwy, ale ocenił, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga „niestandardowych rozwiązań”.