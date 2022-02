Rozmowy przywódców UE na temat Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki: Putin miał nadzieję na podziały na Zachodzie

– Staramy się, aby razem z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi i z innymi sojusznikami ze świata zachodniego, te sankcje były nałożone w sposób równoczesny, równoległy w sytuacji jeżeliby doszło do eskalacji. Wspięliśmy się niestety na skutek agresywnych działań Rosji wysoko na tej drabinie eskalacji. Aby nie doszło do katastrofy powinniśmy stopniowo teraz, szczebel po szczeblu schodzić w dół – powiedział dziennikarzom szef rządu.

– Zależy nam na tym, żeby zatrzymać rozwój rosyjskiej strefy wpływów, żeby państwa z nami sąsiadujące mogły same decydować o tym do jakiego sojuszu chcą przystąpić. Podkreślałem w swoim wystąpieniu,…

Matusz Morawiecki podkreślił, że używane są instrumenty dyplomatyczne, polityczne po to, żeby nie doszło do wojny. – Jednak język, którego używa Rosja jest językiem groźnym. To jest język szantażu politycznego, szantażu militarnego, szantażu gazowego, ale także dezinformacja, propaganda i różnego rodzaju ataki hakerskie, takie cyberataki – dodał.