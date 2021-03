Rozmowy PiS i PSL? Zbigniew Ziobro: rozmowy o poszerzeniu koalicji o PSL były prowadzone jeszcze przed wyborami prezydenckimi

Minister sprawiedliwości przekazał, że partie zgadzają się co do zagrożenia ze strony Rosji.

- Widzimy w niej kraj wrogo nastawiony wobec Polski. […] Ale poważne zagrożenie dla polskiej suwerenności widzimy także na Zachodzie, w procesach, które zachodzą w Unii Europejskiej. I na tym tle pojawiły się rozdźwięki między nami a PiS – mówił.

Ziobro także przekazał, że jednak to premier Mateusz Morawiecki ma decydujący głos w kontekście polityki unijnej Polski. - Decydującą rolę w budowaniu polskiej polityki w odniesieniu do Unii ma premier Mateusz Morawiecki. To bardzo zdolny i otwarty na współpracę z UE polityk. Ma dużą umiejętność przekonywania kierownictwa PiS do polityki, która jednak rozmija się z naszym programem z 2014 r., który nie został nigdy odrzucony – zaznaczył lider Solidarnej Polski.

Jak nie PSL, to Kukiz?

O rozmowach Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim media informują od jakiegoś czasu. Już w zeszłym tygodniu informowano o spotkaniu polityka z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. - Ustaliliśmy, że dalej będą trwały rozmowy o konkretnych projektach. Moje są znane, PiS ma przedstawić swoje – powiedział wtedy Kukiz.