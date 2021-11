Rozmowy Merkel z Łukaszenką. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do sprawy OPRAC.: Lidia Lemaniak

– Jeśli ktoś chce sobie rozmawiać, niech rozmawia. Natomiast my nie uznamy wyników żadnych rozmów ani nie dostosujemy się do oczekiwań sformułowanych podczas dyskusji, w której nie uczestniczymy. To jest moje bardzo jednoznaczne stanowisko. Dla mnie jako prezydenta format, w którym nie uczestniczymy, nie może dotyczyć polskich spraw – powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do rozmów Angeli Merkel z Łukaszenką.