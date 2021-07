Rozmowa z Mileną Kotuniak, której pasja do fotografii stała się jej zawodem

Wielkim szczęściem jest móc robić zawodowo to, co sprawia tak ogromną przyjemność.

Od jak dawna zajmuje się Pani fotografowaniem, amatorsko i zawodowo?

Zainteresowanie fotografią przyszło w momencie pojawienia się na świecie mojej pierwsze córeczki. Podczas jej sesji noworodkowej pierwszy raz zobaczyłam ten magiczny świat, który mnie wprost zahipnotyzował. Na sesje jeździliśmy często, ale fotografa nie było z nami cały czas, nie było go w tych momentach, które chciałam zatrzymać. I tak chcąc uchwycić słodki sen, cudowny bezzębny uśmiech, czy umorusaną obiadkiem buzię sama zaczęłam coraz częściej sięgać po aparat. Oczywiście moje zdjęcia były dalekie od tych, jakie dostawaliśmy po profesjonalnej sesji, więc zaczęłam uczyć się fotografii – chciałam robić takie zdjęcia, jakie później, po latach z przyjemnością będziemy oglądać. Ukończyłam AFD, później wiele kursów u znakomitych fotografów zarówno polskich jak i tych znanych na świecie. Aparat zaczął towarzyszyć mi wszędzie. I w ten sposób, zupełnie naturalnie oprócz swoich córek zaczęłam fotografować także dzieci przyjaciół. Zdjęcia podobały się tak bardzo, że znajomi zaczęli mnie polecać swoim znajomym i w pewnym momencie sesji zrobiło się tak dużo, że sesje i późniejsza obróbka zajmowały mi większą część dnia.

Czym jest dla Pani fotografia? Pasja? Zawód? Wyzwanie? Skąd się wzięło to zainteresowanie?

Zdecydowanie pasja, która stała się moim zawodem. Wielkim szczęściem jest móc robić zawodowo to, co sprawia tak ogromną przyjemność. Wyzwania stawiam sobie cały czas, bez tego pewnie już dawno bym się wypaliła. Moja fotograficzna przygoda zaczęła się od sesji dziecięcych, później kolejno dochodziły inne dziedziny fotografii: sesje rodzinne, noworodkowe, ciążowe, sensualne, lifestylowe, fotografia reklamowa, biznesowa, reportaże, sesje plenerowe, ślubne, sesje modowe, okładkowe a ostatnio także praca z osobami z pierwszych stron gazet. Cały czas potrzebuję nowych wyzwań żeby się rozwijać, dlatego nadal -chociaż już od jakiegoś czasu prowadzę szkolenia i warsztaty -uczęszczam na warsztaty u innych fotografów. Dzięki temu poznaję ich sposób pracy, obróbki, ich spojrzenie na fotografię. To bardzo rozwijające.

Jaka cecha charakteru pomaga w tym zawodzie?

Trudno powiedzieć, dla mnie najważniejsza jest otwartość. To, że zarówno dzieci jak i dorośli czują się w moim towarzystwie swobodnie. Bardzo istotna jest także ciągła chęć nauki i rozwoju, dążenie do tego żeby zdjęcia były jeszcze lepsze. Bardzo ważny jest zmysł artystyczny i dobry refleks.

Czy Pamięta Pani swoje pierwsze zrobione zdjęcie? Co to było?

Pamiętam pierwsze udane zdjęcia – takie, które mi się podobało jako efekt końcowy. Oczywiście była na nim moja córeczka, a ja dopiero zaczynała swoją przygodę z aparatem. Córka miała wówczas 4 miesiące, dziś ma już ponad 7 lat, ale tamto zdjęcie cały czas stoi u mnie w sypialni na komodzie. Pamiętam, że gdy zaczęłam zgłębiać sztukę fotografowania długo analizowałam dlaczego akurat to zdjęcie spośród setek innych tak mi się podoba i okazało się, że wszystko na nim było dobre – kompozycja, światło, mimika, ostrość, mocne punkty. Wtedy jeszcze zupełnie nieświadomie wykonałam zdjęcie, zgodnie z zasadami fotografii.

Jaki jest pani przepis na wykonanie idealnego zdjęcia?

Ze wszystkimi Klientami staram się nawiązać bliższą relację. Zawsze przed sesją rozmawiamy o tym, jakie zdjęcia są tymi wymarzonymi, jaki efekt będzie najbardziej im pasował, jakie lubią kolory, jaki styl zdjęć. Pytam także o zainteresowania dzieci. Staram się, żeby to właśnie one dobrze czuły się podczas sesji, zagaduję je, przygotowuję zabawki i rekwizyty dostosowane do wieku. Wtedy, gdy dziecko dobrze się bawi jestem w stanie uzyskać piękną, naturalną mimikę. Prośba: Uśmiechnij się – jest u mnie podczas sesji zakazana.

Lubię ludzi, widzę w nich piękno i oddaję je na swoich fotografiach.

Fotografia rodzinna jest pracą głównie z dziećmi i rodzicami. Co jest w niej najtrudniejsze?

Rodziny są różne, na szczęście do mnie trafiają te najfajniejsze. Jeszcze zanim się poznamy osobiście, po rozmowie wiedzą już, czego mogą się spodziewać. Są dobrze przygotowani do sesji. Godziny sesji umawiamy tak, żeby maluszek był wyspany i najedzony, a więc ciekawy tego co się dzieje i chętny do zabawy. Gdy rodzice widzą, że dziecko czuje się swobodnie i to oni (często na początku troszkę stremowani) szybko nabierają pozytywnego nastawienia.

Oczywiście zdarzają się dzieci, które potrzebują chwili czasu, żeby w ogóle na mnie spojrzeć czy na moment oderwać się z uścisku mamy. Albo przeciwnie - dzieci tak żywiołowe, że trudno im na sekundę stanąć w miejscu. Są też zbuntowane kilkulatki. W takich przypadkach moją główną rolą jest poprowadzenia spotkania tak, żeby sesja przebiegła bezstresowo. Czasem, po kolejnej minucie buntu pojawiają się nerwy, wtedy obiecuję rodzicom, że bez dobrych zdjęć ich nie wypuszczę. I nie zdarzyło się jeszcze żeby ktoś ode mnie bez nich wyszedł.

Jak powstaje taka fotografia: kto decyduje o kompozycji fotografii - Pani, czy klienci ?

Rozmowa, jaką odbywam przed sesją pozwala mi zbadać potrzeby i gust rodziców. Wiem, jakie zdjęcia się im podobają. Czy wolą ujęcia naturalne, czy marzą im się zdjęcia swobodne, czy pozowane portrety w pięknych strojach. Często pytam o styl, w jakim mają urządzone wnętrze, bo wiem, że zdjęcia się w nim pojawią - nieważne czy w formie obrazów czy dużych wydruków. Bardzo ważne jest dla mnie, żeby stanowiły wyjątkową dekorację pasującą do wnętrza, żeby je uzupełniały. Po zebraniu wszystkich informacji przygotowuję odpowiednie scenki. I muszę przyznać, że to działa. Jeszcze nie zdarzyło się żeby Klienci nie byli przekonani do tego, co proponuję.

Co klienci cenią sobie podczas współpracy z Panią?

Zrozumienie, akceptację, przyjacielską i swobodną atmosferę a także profesjonalizm. Prowadzę Klientów przez całą sesję, pokazuję jak mają się ustawić, dbam o każdy szczegół. Często też ich chwalę. Podczas sesji dużo rozmawiamy i żartujemy. Jestem bardzo pozytywną i bardzo słowną osobą, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Lubię ludzi, widzę w nich piękno i oddaję je na swoich fotografiach. Wierzę, że zdjęcie zatrzymuje czas, zaklina emocje w obrazy, które ja potrafię namalować.

Jakie trendy teraz obowiązują w fotografii rodzinnej?

Już od kilku sezonów modne są ujęcia fine-art., czyli eleganckie portrety artystyczne, a także ich całkowite przeciwieństwo, czyli sesje naturalne, wręcz minimalistyczne, w których najważniejsze są emocje. Coraz większym zainteresowanie cieszą się też bajkowe sesje plenerowe, w których największą rolę odgrywa wizja fotografa, jego umiejętności edytorskie i to, jaką baśń chce nam danym zdjęciem opowiedzieć.