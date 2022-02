„Rozmowa niemego z głuchym”. Ławrow brutalnie o Brytyjczykach

Wielka Brytania i osobiście Truss wysyłają bardzo twarde komunikaty do Rosji, ostrzegając przed poważnymi konsekwencjami ewentualnej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Na przykład Truss, tuż po przylocie do Moskwy, napisała na Twitterze, że Rosja musi natychmiast wycofać wojska z granicy z Ukrainą i respektować ukraińską suwerenność, w przeciwnym razie czekają ją "poważne konsekwencje".

Na spotkaniu z Ławrowem Truss powiedziała, że "wojna byłaby katastrofą dla narodów Rosji i Ukrainy oraz dla bezpieczeństwa europejskiego". Ławrow nazwał spotkanie "nieprzygotowanym" ze strony brytyjskiej i powiedział, że "ultimatum, groźby, moralizowanie" na temat Rosji to droga donikąd. Na konferencji prasowej po rozmowach z Ławrowem brytyjska minister spraw zagranicznych powtórzyła, że kraje zachodnie nałożą na Rosję twarde sankcje, w tym przeciwko Nord Stream 2, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę. Przypomniała również, że ostatnie działania Rosji doprowadziły do wzmocnienia jedności NATO.

Ławrow określił kontakty z Londynem krótko i dosadnie: „rozmowa niemego z głuchym”. Stwierdził, że strona brytyjska nie chce słyszeć rosyjskich argumentów. - Może Anglosasi chcą coś zrobić na Ukrainie? - zastanawiał się głośno Ławrow, zaznaczając, że Rosja mogłaby, w ślad za USA i Wielką Brytanią, wycofać część personelu swoich ambasad z Ukrainy. Ławrow - co jest rzadkością w przypadku przedstawicieli rosyjskiego reżimu - wymienił nazwisko rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, mówiąc, że kraje zachodnie nie dostarczają żadnych dowodów na to, że on i Skripalowie zostali otruci. Ławrow powiedział również, że po ćwiczeniach na Białorusi rosyjskie wojska wrócą na terytorium Rosji i zasugerował, że kraje zachodnie uznają to za swe zwycięstwo.