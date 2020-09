Rozlosowano grupy MŚ w piłce ręcznej, dobre losowanie Polaków

Polacy w Egipcie zagrają dzięki tzw. dzikiej karcie. Byli losowani z czwartego koszyka. Turniej odbędzie się w dniach 13-31 stycznia 2021 roku. W czterech egipskich miastach wystąpią 32 drużyny, w tym obrońcy tytułu - Duńczycy. Oprócz Polaków - "dziką kartę" dostali również Rosjanie.

Do kolejnej rundy awansują po trzy najlepsze zespoły z grupy. Następnie trafią do czterech grup sześcio-zespołowych. Po dwie drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej.

Jeśli Biało-Czerwoni wyjdą z grupy, to w drugiej rundzie jednym z rywali będzie Urugwaj lub Republika Zielonego Przylądka.

Polacy ostatni raz na MŚ grali w 2017 roku we Francji. Zajęli tam 17. miejsce. W preeliminacjach do mundialu w 2019 r. okazali się gorsi od Portugalczyków. Największe sukcesy to oczywiście srebro z MŚ 2007 w Niemczech i trzy brązowe medale (1982, 2009, 2015).