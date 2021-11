Rozkaz Łukaszenki: przywoźcie drewno do lasu. "Żeby migranci mogli zostać na granicy" Hel

Jak donosi NEXTA, na polecenie prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, białoruskie służby mają dowozić do lasu drewno na opał. Wszystko to po to, by migranci mogli palić ogniska i zostać na granicy jak najdłużej.