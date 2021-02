Róźdzka, Arciuch, Pazura oraz Stramowski w nowym serialu "Tajemnica zawodowa". Wiosenne spotkanie z aktorami bez maseczek! Galeria zdjęć! Sylwia Dabrowa

„Tajemnica zawodowa” to nowy serial, który łączy w sobie wątki prawnicze z medycznymi, główną osią fabuły jest walka Julii Żurawskiej o oczyszczenie męża Andrzeja z zarzutów kryminalnych. Główna bohaterka, 40-letnia Julia po skończonych studiach prawniczych w Warszawie wróciła w rodzinne strony, gdzie związała się z miejscowym lekarzem, chirurgiem ginekologiem – Andrzejem Żurawskim. Poświęciła się rodzinie, odkładając na bok swoje ambicje i stworzyła dom, o jakim zawsze marzyła. Jako żona i matka dwóch córek żyje w cieniu męża, aż do czasu, gdy odkrywa tajemnicę, która zburzy jej cały dotychczasowy świat. Julia jako żona, matka i prawniczka musi odłożyć na bok uczucia i stanąć w obronie swojej rodziny. Wraca do pracy jako adwokat, walcząc o dobre imię męża oraz podejmując się nowych spraw związanych z prawem medycznym. Robi to dla dzieci, ale przede wszystkim dla siebie. Dzięki nowym obowiązkom Julia odkrywa w sobie ogień i pasję, o której dawno zapomniała. Bohaterka zmienia się w walczącą o siebie i swoich klientów prawniczkę, której głód wyzwań daje jej niespożytą siłę i skuteczność. W serialu zobaczymy m.in.: Obok Magdaleny Różczki (Julia) na ekranie pojawią się także Cezary Pazura (Andrzej), Piotr Stramowski (Miller), Anna Dereszowska (Kinga), Tamara Arciuch (Monika), Justyna Zielska (Paula) i Antonina Litwiniak (Lenka).