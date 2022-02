Rozbrajanie Polski. Szef MON: Na co liczyli koalicjanci z PO i PSL? Na to, że przekonają Putina?

Departament Stanu USA wydał zgodę na sprzedaż czołgów Abrams. Do Polski miałoby trafić 250 egzemplarzy. O to, jakie to ma znaczenie dla naszego kraju zapytany został w "Gościu Wiadomości" szef MON Mariusz Błaszczak.

– Wyposażenie Wolska Polskiego w najnowocześniejsze czołgi Abrams ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Jesteśmy w czasie negocjacji. Naszą ambicją jest to, żeby pierwsze egzemplarze trafiły do Polski jeszcze w tym roku – powiedział.

Minister wskazywał też na ogólny proces rozwoju polskich sił zbrojnych, który - jak podkreślał - rozpoczął się w 2015 roku, a więc po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Tu padły gorzkie słowa pod adresem poprzedników. – Do 2015 roku jednostki Wojska Polskiego były likwidowane. Szczególnie zły był rok 2011, gdzie rozwiązano 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki. Zrobił to rząd koalicji PO-PSL. Wtedy prezydentem był Bronisław Komorowski – przypomniał.