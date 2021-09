Róża Czacka - niewidoma święta, założycielka Lasek

Urodziła się 22 października 1876 r. w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina). Była szóstym z siedmiorga dzieci Zofii z domu Ledóchowskiej i Feliksa Czackiego. Mała Róża już od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem. Po upadku z konia, mimo licznych operacji, nie odzyskała go już nigdy. Będąc na początku życiowej drogi, musiała nauczyć się funkcjonować jako osoba niewidoma. Nie załamała się tylko dzięki głębokiej wierze.

Odwaga dla innych

Wiarę, razem z ideałami patriotycznymi i społecznymi zaszczepili w niej rodzice. Tak samo znajomość angielskiego, francuskiego, niemieckiego i łaciny. Dzięki ojcu posiadła niespotykaną u kobiet znajomość spraw gospodarczych. Zaprzyjaźniony z rodziną okulista dr Gepner ocenił, że wzrok utraciła bezpowrotnie, ale mogłaby zająć się pomocą osobom niewidomym. Róża postanowiła pójść za jego radą.

Świetnie wiedziała, że niewidomymi, którzy najczęściej żyli w skrajnej nędzy, nikt na ziemiach polskich de facto się nie zajmował. Róża Czacka postanowiła to zmienić. Jak zapisała jedna z bliskich jej osób: „Odwaga, jak narodziła się w tamte dni, napiętnowała jakimś wielkim dostojeństwem całą jej postać do końca życia… to nie była tylko odwaga dobrego przyjęcia kalectwa. Była odważna odwagą i prostotą człowieka, który oddał każdy swój gest, każde słowo, każdą myśl - nic sobie nie pozostawiwszy”.