Rowerem w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 9 - 10 października? Pomysły na jednodniową wyprawę

Start w Markach, skąd drogą 632 dojeżdżam do Legionowa. Droga ta jest bez pobocza, ale jadąc na tygodniu w godzinach przedpołudniowych minęło mnie parę samochodów. Przez Legionowo aż do Pałacu w Jabłonnie, wzdłuż dość ruchliwej drogi 61, prowadzi ścieżka rowerowa. Mijając Zespół Pałacowy wjeżdża się na wał Wisły. Początkowo- około 1 km., jedzie się gruntową ścieżką. Za tym odcinkiem, aż do mostu Grota- Roweckiego, ścieżka wyłożona jest kostką, bądź wylany jest asfalt. Za mostem Grota do Mostu Łazienkowskiego, prowadzi szlak słoneczny- utwardzona ścieżka gruntowa. A Od Mostu Łazienkowskiego do skrzyżowania z ulicą Trakt Lubelski jedzie się ścieżką rowerową z kostki. Niestety kończy się ona na tym skrzyżowaniu. I do Józefowa trzeba dojechać dość ruchliwymi głównymi ulicami. Koniec na stacji PKP w Józefowie. Nawiguj

Nareszcie ciepło. Ciepło i słonecznie. Niestety nie wziąłem pod uwagę, że to pierwsza tak słoneczna wyprawa w tym roku o czym skóra przypomniała mi wieczorem. Podróż rozpocząłem z Adamem, lecz był on ograniczony czasowo i wspólnie dojechaliśmy do Wizny. Tu nasze drogi się rozeszły. On pojechał przez Łomżę do domu a ja pojechałem do Radziłowa i dalej do Wąsosza. Ogólnie punktem B na mojej trasie była mała wioska Kramarzewo ze starym, drewnianym kościółkiem z pierwszej połowy XVIII wieku. Pierwotnie stał on w Radziłowie a na początku lat 80 XX wieku został przeniesiony do Kramarzewa. Konstrucyjnie, wiekowo i "podrózniczo" podobny do kościoła z Cibor - Kołaczek, który odwiedziłem chyba dwa tygodnie temu. Niestety ta perełka architektury sakralnej nie jest w żaden sposób oznakowana i można ominąć. Mnie to się akurat udało, dopiero po zasięgnięciu języka udało mi się tam dojechać. Niestety kościółek był zakluczony i nie dało się wejść do wnętrza. Następnie pomknąłem do Wąsosza. To większa wieś znana min z literackiej postaci Rzędziana, który był tu starostą. Mniej chwalebną kartą historii Wąsosza jest pogrom ludności żydowskiej dokonany w czerwcu 1940r. Mogiła znajduje się poza wsią i też trzeba trochę się natrudzić, żeby tam trafić. Poza tym w okolicach Wąsosza znajduje się zgrupowanie umocnień fortyfikacyjnych z tzw Lini Mołotowa.