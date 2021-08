Rowerem w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 21 - 22 sierpnia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozważasz wyprawę rowerową w woj. mazowieckim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 21 - 22 sierpnia przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. mazowieckim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. mazowieckim warto sprawdzić w weekend 21 - 22 sierpnia.

Wycieczki rowerowe w woj. mazowieckim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 21 sierpnia w woj. mazowieckim ma być 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 22 sierpnia w woj. mazowieckim ma być 22°C.Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Choszczówka - Wesoła po lasach, drogach i bezdrożach Początek trasy: Lubowidz

Stopień trudności: 1

Dystans: 89,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 301 m

Suma podjazdów: 1 127 m

Suma zjazdów: 1 114 m Klub_Eskapada poleca tę trasę rowerzystom Trasa długa, w większości po drogach asfaltowych lub przynajmniej bitych. Kilka odcinków dość trudnych, czasami nawet po łące (odcinki zaznaczone na trasie). Wycieczka raczej na chłodniejszy dzień, bo w dużej części trasa wiedzie przez otwartą przestrzeń.

🚲 Trasa rowerowa: Zambrow - Pisz - Szczuczyn Początek trasy: Kosów Lacki

Stopień trudności: 2

Dystans: 226,06 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 264 m

Suma zjazdów: 1 284 m R_krzysztof poleca tę trasę Podobno najlepiej smakują piosenki i filmy, które już znamy lub oglądaliśmy... a może inaczej to leciało???? :). W każdym razie planując niedzielną trasę na punkt odpoczynku i obiadu wybraliśmy Zajazd Wiejski parę (ok 10km) za Piszem tylko dlatego, że już tam kiedyś jedliśmy. Ale może po kolei... Prognozy zapowiadały opady deszczu z burzami. Każdy zaopatrzył się w kurtki p/deszcz. a tu miłe zaskoczenie. Z każdą godziną temp rosła, ale niestety silny wiatr przez cały dzień utrzymywał się.

Trasa wiodła przez Łomżę, Kolno do Piszu. W tym ostatnim, krótko pokręciliśmy się po rynku. Fotkę z Kamienna Babą zrobiliśmy sobie na pamiątkę i ruszyliśmy dalej w kierunku Białej Piskiej i Szczuczyna. Ogólnie była to pierwsza podróż tą trasą, bo nawet samochodem nigdy tą drogą nie jechałem. Teren urozmaicony, trochę pofałdowany więc wymagał chwilami stawania na pedałach. Ale na szczęście po "setce" mieliśmy wiatr w plecy i można było swobodnie kręcić przed siebie. Nawierzchnia na całej trasie naprawdę bardzo dobra. 5/6.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Energ.W-wa 4 Początek trasy: Podkowa Leśna

Stopień trudności: 2

Dystans: 94,86 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 916 m

Suma zjazdów: 891 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Deiv Wyjazd z Powsina, Świątynia Opaczności Bożej, a w niej Panteon Wielkich Polaków. Przejazd mostem Siekierkowskim, a dalej trasą rowerową nad Wisłą do mostu Gdańskiego, kanał Żerański-wzdłuż kanału dojedziemy do Nieporętu nad Zalew Zegrzyński. Powrót do Powsina.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: GreenVelo - Województwo Podlaskie (do Białegostoku) Początek trasy: Łosice

Stopień trudności: 2

Dystans: 234,77 km

Czas trwania wyprawy: 94 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 777 m

Suma zjazdów: 758 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl

🚲 Trasa rowerowa: Puszczańska runda Początek trasy: Ożarów Mazowiecki

Stopień trudności: 1

Dystans: 78,64 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 264 m

Suma zjazdów: 262 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Fotoimpresje

Wyjechaliśmy około godz. szóstej rano, z Żoliborza ścieżkami rowerowymi i asfaltami, później różnie asfalty i leśne drogi momentami piaszczyste ale nie sprawiające większych trudności nawet jak na moje stosunkowo cienkie opony, Za Palmirami do Krzyża Jeżyków droga brukowana kamieniami ale poboczami można ją stosunkowo łatwo pokonać. Ogółem trasa bardzo łatwa i przyjemna dla łudzi jeżdżących typowo rekreacyjnie.

🚲 Trasa rowerowa: Warszawa - Żelazowa Wola Początek trasy: Myszyniec

Stopień trudności: 2

Dystans: 64,96 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 557 m

Suma podjazdów: 1 993 m

Suma zjazdów: 2 031 m Rowerzystom trasę poleca Ssebastianss Trasa przebiega w większości zielonym pieszym szlakiem KPN. Szlak w niektórych miejscach nieprzejezdny dla roweru z powodu błota i piachu :-)

🚲 Trasa rowerowa: Garbatka Dziewiątka - Kozienice - Królewskie Zródła - Garbatka Dziewiątka Początek trasy: Iłża

Stopień trudności: 1

Dystans: 50,68 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 123 m

Suma zjazdów: 1 105 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Klub_Eskapada

Trasa dość łatwa, w większości leśnymi ścieżkami. Drogi leśne są najczęściej bitymi duktami, przyjaznymi rowerzystom (no chyba, że niedawno przejechał tamtędy traktor). Niestety kawałek musieliśmy przejechać główną droga (krajowa 79), co nie należało do przyjemności - samochody przejeżdżające w bliskiej odległości z szybkością znacznie przekraczającą 100 km/h ... brrrr Z przyjemnością skręciliśmy w drogę w kierunku Molend (również asfaltową, choć o znacznie gorszej nawierzchni), ale bez samochodów. W Puszczy Kozienckiej większość szlaków dobrze oznakowana, poza czerwonym szlakiem, na który w zasadzie nie można trafić. Na szczęście jest gps, dzięki któremu można się odnalezć wśród leśnych ostępów oraz życzliwi ludzie w wioskach, którzy chętnie wskażą właściwą ścieżkę ;-)

Stopień trudności: 2

Dystans: 76,22 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 634 m

Suma zjazdów: 635 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Harnas81

Dystans krótki maratonu rowerowego "Warnija - Szlakami Warmii", któy odbędzie się 5 sierpnia w Dywitach koło Olsztyna. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Otwock - Żydowskie dziedzictwo Początek trasy: Pruszków

Stopień trudności: 1

Dystans: 74,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 372 m

Suma zjazdów: 380 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Szymek84 Wycieczka śladami otwockich Żydów zorganizowana przez TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Podczas tej wyjątkowej podróży w przeszłość uczestnicy mogli poczuć klimat przedwojennego uzdrowiska na „linii otwockiej” oraz poznać historie ludzi z nim związanych.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Otwock Wielki i Czersk do Warki Początek trasy: Sulejówek

Stopień trudności: 1

Dystans: 112,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 452 m

