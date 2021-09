Rowerem w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 11 - 12 września? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozważasz wycieczkę rowerową w woj. mazowieckim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 11 - 12 września przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. mazowieckim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. mazowieckim warto wybrać w weekend 11 - 12 września.

Rowerem po woj. mazowieckim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 września w woj. mazowieckim ma być 26°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 września w woj. mazowieckim ma być od 26°C do 27°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%, mogą też wystąpić burze. 🚲 Trasa rowerowa: Le Ghetto de Varsovie / Warszawskie getto Początek trasy: Bieżuń

Stopień trudności: 2

Dystans: 16,81 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 42 m

Suma zjazdów: 45 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pjk Przybliżony przebieg muru Getta warszawskiego. / L’étendue approximative du ghetto de Varsovie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 (wersja dla Wesołej i Sulejówka) Początek trasy: Sochaczew

Stopień trudności: 1

Dystans: 20,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 48 m

Suma zjazdów: 49 m Rowerzystom trasę poleca D.muraszko Z Sulejówka (dojazd indywidualny i na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej.

Z Wesołej

ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami: Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w

prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców,

Las Sobieskiego do Zielonej; Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku.

Meta - teren OSP w Wesołej Trasa przejazdu to ok. 24 km.

9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.00 Start

Trasa: ul. Gawędziarzy – Konwisarska - Republikańska - przeprawa przez tunel dla pieszych - Bellony do Działyńczyków - las do ulicy Długiej w Wesołej – Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku 31 - Biblioteka (przerwa ok. 15 min.) 10.45 Wyjazd z Wesołej spod Biblioteki

1 Praskiego Pułku – przejazd przez Trakt Brzeski - Gościniec - Fabryczna - do Dakowa

(Barek na Dakowie)

Przerwa – ok. 15-30 min. 12.00

Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wołęcińską - Trakt Napoleoński - Pożaryskiego - Kajki – Kościuszkowców - Mazowiecki Park Krajobrazowy - Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku 13.30-14.00 Meta - Biblioteka i OSP Wesoła – ul. 1 Praskiego Pułku 31

Piknik z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymienialnia książek, zajęcia dla dzieci, pamiątkowe zdjęcie 15.30-16.00 Zakończenie imprezy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sochaczewa

🚲 Trasa rowerowa: Na południe od Zalesia Górnego Początek trasy: Pilawa

Stopień trudności: 1

Dystans: 26,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podjazdów: 25 m

Suma zjazdów: 27 m Dominkom poleca tę trasę rowerzystom

Trasa po asfalcie i drogach gruntowych, czasem żwir i piasek w lesie, mały ruch na szosach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wspaniała wycieczka do Tykocina Początek trasy: Maków Mazowiecki

Stopień trudności: 2

Dystans: 114,69 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 648 m

Suma zjazdów: 632 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Nareszcie udało się nam wybrać do Tykocina. Pogoda całkiem fajna, jeśli nie liczyć porywistego wiatru w drodze powrotnej. Jako to mówią... biednym zawsze wiatr w oczy. Tykocin mile mnie zaskoczył. W ostatnim okresie zmienił się pozytywnie. Gdyby jeszcze zdjąć te reklamy i szyldy... Myślę, że i na to przyjdzie czas. Droga w obie strony prawie cały czas po asfalcie, jedynie w dwóch wioskach oraz w samym Tykocinie bruk, który zweryfikował wszystkie śruby mocujące :). Na trasie w okolicach Tykocina masa rowerzystów. Pozdrowienia dla wszystkich! Mam nadzieję, że chłopaki spod Kurowa dojechali szczęśliwie do domu. Młodzieńcza fantazja... bez pompki wybrali się :) A jak jej nie weźmiesz, to wiadomo - wtedy będzie Ci potrzebna.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Makowa Mazowieckiego

🚲 Trasa rowerowa: Młociny, nad Wisłę, lasy Chotomowskie, wokół Legionowa, powrót nad kanałkiem Początek trasy: Warszawa

Stopień trudności: 1

Dystans: 56,75 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 1 516 m

Suma zjazdów: 1 510 m Rowerzystom trasę poleca Daniel.pakulski Młociny, nad Wisłę, lasy Chotomowskie, wokół Legionowa, powrót nad kanałkiem. Bardzo przyjemna trasa, można zrobić wiele wariantów, na przykład wydłużyć i pojechać w stronę zapory w Dębe, później Nieporęt i wrócić podobnie, albo można nad Wisłą aż do Nowego Dworu i powrót przez Puszczę Kampinoską.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Warszawy

🚲 Trasa rowerowa: Zambrow-Klukowo Początek trasy: Ostrołęka

Stopień trudności: 1

Dystans: 84,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 476 m

Suma zjazdów: 469 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Fajna trasa. Pomykamy w kierunku Rosochate Kościelne i dalej do Czyżewa. Następnie przy dworcu kolejowym, który od jakiegoś czasu pełni również rolę Muzeum Ziemi Czyżewskiej, w kierunku Klukowa. Klukowo - warto zobaczyć mały kościółek ufundowany przez rodzinę Starzyńskich. Następnie w kierunku Wysokiego Mazowieckiego i Plewek. A później tradycyjnie do Jabłonki Kościelnej :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Ostrołęki

🚲 Trasa rowerowa: Goniądz jesienią Początek trasy: Kosów Lacki

Stopień trudności: 2

Dystans: 174,72 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 758 m

Suma zjazdów: 757 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Ostatni dłuższy wyjazd w tym sezonie (zapewne). Najpierw wysokie temperatury stanęły na przeszkodzie wyjazdu, teraz znowu zbyt niskie :). Droga wiodła Carskim Traktem wśród morza trzcin i lasów. Niestety nie udało mi się spotkać króla traktu... czyli ŁOSIA. Za to widziałem kunę, sójki i wiele innych kolorowych ptaszków, które nie odleciały na zimę do ciepłych krajów.

Sam Goniądz to małe miasteczko z bogatą historią. Polecam miłośnikom włóczęgi po szlakach z lornetką lub z aparatem...:). W ogóle warto mieć włączony non stop aparat, bo co rusz wyskakują zza drzew jakieś zwierzaki... Ja tylko żałuję tych łosi, ale jak to mowią, co się odwlecze, to nie uciecze. Z praktycznych rad: Droga od Mężenina do Strękowej Góry (nie mylić z Górą Strękowa) jest na na 3 w 6 pkt skali. Od Strękowej już można powiedzieć, że na 5.

Na całym Carskim Trakcie jest mało wiejskich sklepików, żeby coś kupić do jedzenia czy picia. Najlepiej więc zajechać do spożywczego w Starych Chlebiotkach. Szczególnie w upalne dni. Jesienią już może niekoniecznie, ale batona czy kilka cukierków zawsze warto ze sobą mieć. Jeśli chcecie zwiedzić Osowską Twierdzę, to warto umówić się z przewodnikiem, bo za bramę jednostki nikt was nie wpuści.

Weźcie ze sobą lornetkę. Łosie, orły i inne atrakcje są gwarantowane.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Z Warszawy do Celestynowa Początek trasy: Płock

Stopień trudności: 1

Dystans: 47,84 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 203 m

Suma zjazdów: 151 m Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje Wyjechaliśmy z Żoliborza, przez miasto większą część trasy pokonaliśmy wzdłuż Wisły docierając do Falenicy gdzie zrobiliśmy krótki odpoczynek. Następnie wzdłuż torów kolejowych po ich lewej stronie w kierunku Świdra i Otwocka. W Otwocku a właściwie w Anielinie zatrzymaliśmy się przy starym cmentarzu żydowskim, Z cmentarza dotarliśmy do bunkrów niemieckich z czasów II wojny. Po drodze mijaliśmy klika kapliczek i kilka miejsc pamięci narodowej poświęconych pomordowanym Polakom w czasie II wojny. Do domu wróciliśmy pociągiem z Celestynowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Płocka

🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 wersja dla Wesołej Początek trasy: Gostynin

Stopień trudności: 1

Dystans: 18,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 28 m

Suma zjazdów: 25 m D.muraszko poleca tę trasę

UWAGA.

Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH RAJD ODBĘDZIE SIĘ NA INNEJ TRASIE

SZCZEGÓŁY NOWEJ RÓWNIE MALOWNICZEJ TRASY PO MAZOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM I LESIE SOBIESKIEGO NA TRASEO: TRASĘ DO OSSOWA POZOSTAWIAMY NA EDYCJĘ 2018. Trasa wstępna jest wersją dla Wesołej z powrotem do Wesołej. Start spod Biblioteki w Wesołej gdzie dojadą grupy z Rembertowa i Sulejówka i dalej razem do Ossowa gdzie będzie piknik potem powrót do Woli Grzybowskiej dla Wesołej i Sulejówka a dla Rembertowa powrót do pętli autobusowej przy Pastuszków. Trasa: Odcinek z Biblioteki w Wesołej do Ossowa: Biblioteka w Wesołej - I Praskiego Pułku - Głowackiego - przeprawa przez strzeżone przejście przy PKP Wola Grzybowska i Okuniewską - Leśniczówka Wola Grzybowska - droga przeciwpożarowa nr 51 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 43 - Ossów

Powrót dla Rembertowa: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 44 - pętla autobusowa przy Pastuszków (Rembertów) Powrót dla Wesołej i Sulejówka: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 51 - Leśniczówka Wola Grzybowska/PKP Wola Grzybowska. Organizatorzy imprezy: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio Godzinowy plan przejazdu: 9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.00 Start

Trasa: Parking przed Biblioteką - Konwisarska - Republikańska - przejście piesze pod torami - Bellony - las między Rembertowem a Wesołą (niebieski szlak rowerowy d. ścieżka dydaktyczna) - Długa - dukt leśny od Długiej do Kilińskiego - Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku - Biblioteka w Wesołej.

10.30 Biblioteka w Wesołej ul. 1 Praskiego Pułku 31, spotkanie z grupą z Wesołej i Sulejówka

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.45 wyjazd z Wesołej

Trasa: Biblioteka w Wesołej - 1 Praskiego Pułku - Głowackiego - przeprawa przez strzeżone przejście przy PKP Wola Grzybowska i Okuniewską - Leśniczówka Wola Grzybowska - droga przeciwpożarowa nr 51 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 43 - Ossów 12.00 Ossów

Zwiedzanie Muzeum Bitwy Warszawskiej i Cmentarza Bitwy Warszawskiej.

Teren przy Muzeum - piknik rodzinny z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymiana książek, zajęcia dla dzieci. 15.00 Wyjazd z Ossowa

Przejazd w dwóch grupach: do Rembertowa i Wesołej Trasa do Rembertowa: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 44 - pętla autobusowa przy Pastuszków (Rembertów) - rozwiązanie rajdu Trasa do Wesołej: Ossów - droga przeciwpożarowa nr 43 - droga przeciwpożarowa nr 42 - droga przeciwpożarowa nr 45 - droga przeciwpożarowa nr 51 - Leśniczówka Wola Grzybowska - PKP Wola Grzybowska - parking - rozwiązanie rajdu

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gostynina

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła KPN cross Początek trasy: Węgrów

Stopień trudności: 2

Dystans: 146,76 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 248 m

Suma zjazdów: 256 m Trasę dla rowerzystów poleca Tytus1968 Trasa wiodąca Zielonym szlakiem rowerowym dookoła Kampinoskiego Parku Narodowego. Niestety z oznakowaniem na dzień dzisiejszy jest różnie wiec widać kilkukrotne błądzenie czy wręcz objazdy tego co na mapie. Polecam na fajna całodniową wycieczkę jednocześnie informując ze na trasie nie ma żadnego baru czy restauracji przyjaznego rowerzystom wiec jedzenie i picie trzeba zabrać z domu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Węgrowa

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Potęga Buraka! Zdrowotne właściwości buraka.